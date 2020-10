Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW Renault

Pellingen (ots)

Zwischen Sonntag, 11.10.2020 gegen 12:00 Uhr und Montag, 12.10.2020 06:00 Uhr, kam es in der Brückenstraße in Pellingen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW der Marke Renault mit lux. Zulassung. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde die Fahrertür des Renault zerkratzt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt gegenüber dem Anwesen des Geschädigten auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an die Polizei in Saarburg, Tel: 06581-9155-0.

