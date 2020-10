Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs durch falsches Ein-/ Ausfahren in den Kreisverkehr

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 23.09.2020 gegen 07:35 Uhr kam es am Kreisverkehr der Heckingstraße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Motorradfahrer. Dieser befuhr von der B 407, Trassem kommend den Kreisverkehr im Bereich Freibad Saarburg in falscher Richtung und verließ diesen auf der linken Fahrspur in Richtung Heckingstraße, um dadurch einen den Kreisverkehr befahrenden Linienbus zu überholen. Hierbei kam es beinahe zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinwagen, welcher die Heckingstraße in Richtung des Kreisverkehrs befuhr.

Zeugen des Vorgangs, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

