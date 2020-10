Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Trier (ots)

In der Nacht vom 08.10.2020 auf den 09.10.2020 hat sich ein Verkehrsunfall in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Trier ereignet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen geparkten Dacia im Bereich des Hecks. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Trier in Verbindung zu setzen. Tel.: 0651-9779-1710

