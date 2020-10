Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im ST Kirchenbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom Dienstag, 06.10.2020 auf den Mittwoch, 07.10.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall in Kirchenbollenbach. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte einen, in der Straße Unterer Schieb abgestellten, schwarzen VW-Golf vermutlich beim Vorbeifahren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06781/5610, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

