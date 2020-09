Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrerin erlitt Verletzungen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (10.9.), gegen 8:45 Uhr, kam es zu einem Schulwegunfall, bei dem eine 14-Jährige verletzt wurde.

Ein Autofahrer war auf der Selikumer Straße in Richtung Stresemannallee unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 14-jährige Schülerin zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad aus Richtung Haltestelle quer über die Kreuzung, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen kam. Die Jugendliche erlitt hierdurch Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden.

