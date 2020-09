Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei muss Hausverbot durchsetzen

Korschenbroich (ots)

Mit einem mehr als renitenten 53-Jährigen hatten es am Mittwoch (9.9.) zunächst Angestellte einer Supermarktfiliale am Matthias-Hoeren-Platz und anschließend die Polizei zu tun.

Der Mann hatte bereits am Vortag Hausverbot bekommen, weil er Angestellte und Kunden angepöbelt und beleidigt hatte. Als er dann am Mittwochmittag wieder dort auftauchte und aufgefordert wurde, den Laden zu verlassen, reagierte er abermals aggressiv. Gegen 12:30 Uhr riefen die Supermarktangestellten die Polizei zu Hilfe. Völlig uneinsichtig und provokant verhielt sich der 53-Jährige dann auch gegenüber den eingesetzten Beamten und folgte deren Anweisungen nicht. Als der Randalierer fixiert werden sollte, wehrte er sich massiv und schlug nach den Polizisten, so dass gegen ihn nach mehrfacher Androhung ein Reizstoff eingesetzt wurde. Infolge dessen gelang es, dem Widerständler Handschellen anzulegen. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo er einige Zeit zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Polizeivollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell