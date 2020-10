Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte

Baumholder (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am frühen Morgen des 08.10.2020, zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr, in eine Gaststätte am Marktplatz ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Gaststätte brachen die Täter zwei Geldspielautomaten auf und nahmen das darin befindliche Bargeld, sowie mehrere Automatenteile mit. Ferner öffneten sie mit Gewalt eine Kasse und entwendeten das Wechselgeld. Die Höhe des gestohlenen Bargelds liegt genauso wie die Sachschadenshöhe jeweils im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

