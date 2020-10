Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtet

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 27.09.2020, 14:30 Uhr und Montag, dem 28.09.2020, 21:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Idar-Oberstein in Höhe der Anwesen 28 bis 32 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer VW Polo beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

