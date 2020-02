Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Pizzeria

Kempen (ots)

In der Zeit von Samstag 23.00 Uhr bis Sonntag 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Hintertüre einer Pizzeria auf dem Buttermarkt aufzubrechen. Den Hebelversuchen hielt die Türe jedoch Stand. Sie schoben dann einen Blumenkübel vor ein höher gelegenes Fenster, benutzten ihn als Steighilfe und waren in der Lage das Fenster zu entriegeln. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie einige Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Getränke gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (162)

