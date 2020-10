Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B327 Einmündung B269

Morbach (ots)

Am Dienstagmorgen, 06. Oktober 2020, ereignete sich gegen 05:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hunsrückhöhenstraße bei Morbach. Der 25-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B269 aus Richtung Birkenfeld kommend und bog nach links auf die B327 in Richtung Thalfang ab. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 43-jährige Fahrerin eines PKW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz waren die FFW Morbach, die Straßenmeisterei Thalfang, zwei RTW-Besatzungen, ein NAW und die Polizeiinspektion Morbach.

