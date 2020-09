Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Kollision auf Mönichhusenstraße

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Mönichhusenstraße in Eidinghausen kollidierten am Samstagnachmittag zwei Autos. Hierbei zogen sich beide Beteiligte Verletzungen zu. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxierte man auf mindestens 10.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Bad Oeynhausener (85) gegen kurz nach 14 Uhr mit seinem B-Max von einem Firmengelände nach links auf die Mönichhusenstraße in Richtung Von-Puttkammer-Straße einbiegen. Gleichzeitig befuhr eine KIA-Fahrerin die Straße in Richtung Eidinghausener Straße. Da das andere Fahrzeug plötzlich vor ihr auftauchte, konnte die 49-Jährige weder Bremsen noch Ausweichen und fuhr somit in die hintere Fahrerseite des Fords. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieser um die eigene Achse und kam auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen. Da aus dem KIA Betriebsstoffe ausliefen, wurde zu deren Beseitigung die Feuerwehr Bad Oeynhausen alarmiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell