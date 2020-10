Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 06.10.2020 gegen 16:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz vor der Sankt-Anna-Kirche in Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte mit ihrem blauen Ford Fiesta in einer Parkbox unmittelbar neben der Birkenfelder Straße gegenüber dem Haupteingang zur Kirche. Während ihrer Abwesenheit beschädigte ein anderer Fahrzeugführer, der links neben ihr geparkt haben müsste, ihr Fahrzeug am Kotflügel hinten links und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In Frage kommt möglicherweise ein silberner Kombi, da ein solcher neben dem Fahrzeug der Geschädigten parkte, als sie dieses verlassen hat. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise unter 06533/93740.

