POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus - Brand eines Einfamilienhauses

Hofheim (ots)

Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar, Hofheim, Breckenheimer Straße, Donnerstag, 23.07.2020, 17:42 Uhr

Infolge eines Feuers am Nachmittag in Hofheim-Marxheim ist ein Einfamilienhaus vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Brand war gegen 17:42 Uhr im Dachgeschoss des Wohnhauses durch einen Bewohner bemerkt und gemeldet worden. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden, dennoch entstand erheblicher Schaden im Dachgeschoss. Zudem kam es zu einem Wasserschaden im Erdgeschoss, so dass das gesamte Haus zunächst unbewohnbar ist. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

