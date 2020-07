Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Freiburg (ots)

Emmendingen - Brandalarm durch verbranntes Essen

Am Montag, gegen 19:15 Uhr, wurde in der Jahnstraße in einem Mehrfamilienhaus ein Brandmelder ausgelöst. Glücklicherweise kam es nur zur Rauchentwicklung, da der Koch während der Essenszubereitung eingeschlafen war. Die alarmierte Feuerwehr musste im Anschluss lediglich die Wohnung lüften.

Kenzingen - Schwerverletzt nach Sturz vom Balkon

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurde in der Schwarzwaldstraße eine kleine Feier abgehalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 22jähriger mit Vorerkrankungen dort plötzlich ins Zittern geraten und im nächsten Moment auch schon über die Brüstung in ca. 5m Tiefe gestürzt. Sein Freund, der mit ihm auf dem Balkon war, konnte ihn nicht mehr greifen. Der Gestürzte wurde schwerstverletzt in die Uniklinik Freiburg verbracht.

Emmendingen - Einbruch in Maschinenbau Firma

Im Industriegebiet wurde vermutlich in der Nacht von vergangenen Dienstag auf Mittwoch aus einer Firma diverse Fräswerkzeuge und Werkstatteinrichtungen entwendet. Die Firma ist derzeit an ihrer Auflösung und verkauft ihr Inventar, weshalb das Fehlen dieser Gegenstände und das aufgebrochene Tor erst nach Tagen auffiel. Derzeit wird von einem Diebstahlsschaden im niedrigen 5stelligen Bereich ausgegangen.

