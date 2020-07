POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom 21.07.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Jaguar bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim a. Ts., Landesstraße 3011 zwischen Kriftel und Hofheim, Montag, 20.07.2020, 22.50 Uhr

(mhe)Am späten Montagabend touchierte eine Autofahrerin in der Gemarkung Hofheim eine Leitplanke, nachdem sie zuvor einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen war. Die 43-jährige Autofahrerin aus Hofheim war gegen 22.50 Uhr auf der Landesstraße 3011 zwischen Kriftel und Hofheim unterwegs, als ihr ein unbekannter PKW teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkommen sein soll. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, sei sie nach rechts ausgewichen und mit ihrem Jaguar gegen die Leitplanke gestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein. Hinweise erbittet sich der Regionale Verkehrsdienst unter der Nummer 06190-9360-45.

2. Festnahme nach Manipulation an Getränkeautomat, Bahnhof Bad Soden, Dienstag, 21.07.2020, gegen 01.45 Uhr

(mhe) In der Nacht zum Dienstag gelang es der Polizei, einen Heranwachsenden aus Schwalbach im Taunus festzunehmen, der sich gemeinsam mit drei anderen Personen am Bahnhof in Bad Soden an einem Getränkeautomaten zu schaffen gemacht hatte. Zeugen hatten beobachtet, wie die Personen versucht haben sollen, durch unsachgemäßen Gebrauch an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung einen 18-Jährigen aus Schwalbach im Taunus festnehmen. Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen fahndet die Polizei nach drei weiteren Mittätern, die folgendermaßen beschrieben wurden: Der erste Gesuchte war männlich und etwa 18 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und hatte helle Haare. Der zweite etwa 18-jährige Täter war mit einer weißen Trainingsjacke bekleidet und führte eine schwarze Tasche mit sich. Die dritte Person war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Sollten Sie Angaben zu dem beschädigten Getränkeautomaten in Bad Soden machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Arztpraxis, Sulzbach, Hauptstraße, Samstag, 18.07.2020 bis Montag, 20.07.2020

(si)Zwischen Samstag und Montag hatten es Einbrecher auf eine Arztpraxis in der Hauptstraße in Sulzbach abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch die Eingangstür des Gebäudes Zuritt zum Treppenhaus und öffneten im Anschluss gewaltsam die Tür der Zahnarztpraxis im zweiten Obergeschoß. Nachdem die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie unter anderem mit einer Jacke sowie Bargeld die Flucht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Kühlwagen aufgebrochen, Hofheim, Max-Planck-Straße, Freitag, 10.07.2020 bis Montag, 20.07.2020, 08.00 Uhr

(si)Innerhalb der letzten eineinhalb Wochen haben Unbekannte in der Max-Planck-Straße in Hofheim einen Kühlwagen aufgebrochen. Hierzu betraten die Täter ein dortiges Firmengrundstück und öffneten gewaltsam die Kühlfächer des Lkw, aus welchem sie unter anderem Lebensmittel entwendeten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Marienstatue beschädigt, Schwalbach am Taunus, Hauptstraße, Sonntag, 19.07.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 10.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Montag haben Vandalen in einer Kapelle in der Hauptstraße in Schwalbach gewütet. Die Unbekannten beschädigten eine in der Kapelle stehende Marienstatue, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

6. Fahrradfahrer zeigt sich in schamverletzender Weise, Hattersheim, Hessendamm, Sonntag, 19.07.2020, 16.30 Uhr

(si)Am Sonntagnachmittag hat sich ein bisher unbekannter Mann in einem Park im Bereich des Hessendamms in Hattersheim in schamverletzender Weise gezeigt. Laut den Angaben eines Zeugen habe sich der Mann gegen 16.30 Uhr hinter einem Busch in der Nähe des Teiches des Stadtparkes aufgehalten. Der Täter soll etwa 1,80 m groß sowie schlank gewesen sein und einen schwarzen Helm, eine Sonnenbrille sowie ein grau-schwarzes T-Shirt und eine kurze schwarze Radlerhose getragen haben. Im Anschluss sei der Mann mit seinem Fahrrad am Schwarzbach entlang in Richtung Kriftel davongefahren. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

