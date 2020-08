POL-DH: +++ Täterfestnahme nach Einbruch in Bahnhofskiosk +++ Einbrüche in Sulingen +++ Kradfahrer in Mellinghausen schwer verletzt +++

Polizeiinspektion Diepholz

ED beim THW Sulingen / Zeugenaufruf

In der Zeit von Donnerstag, 06.08.2020 23:00 - Samstag, 08.08.2020 21:30, verschafft sich bislang unbekannter Täter Zutritt zum Verwaltungstrakt des THW Sulingen an der Diepholzer Straße und entwendet aus einem verschlossenen Stahlschrank ca. 170.- Euro.

ED in Reifenhandel

In der Zeit von Do., 06.08.2020, 17.30 Uhr bis Freitag, 07.08.2020, 07.50 Uhr, gelangten zwei bislang unbekannte Täter in Sulingen, Diepholzer Straße, in den Verkaufsraum des dortigen Reifenhandels und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 380.- Euro.

Mellinghausen - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am gestrigen Sonntagabend ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mellinghausen. Gegen 18:30 Uhr war der Mann mit seinem Krad unterwegs auf der Hoyaer Straße in Richtung Mellinghausen, als er in der Ortschaft Brake in einer scharfen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben, wobei er zu Fall kam. Hierbei verletzte sich der Mann schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Diepholz

Im Laufe des Sonntags (zwischen 09:00 und 19:00 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Neißeweg einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Renault Megane. Es entstand Fremdschaden in einer Höhe von ca. 3.000EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0.

Twistringen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln/Verdacht der unerlaubten Einreise

Am Montag, den 10.08.2020, um 00.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Montenegro mit seinem Pkw die Bremer Straße in Twistringen, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem konnten er und sein 25-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Montenegro, sich bei der Verkehrskontrolle nicht ausweisen. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland wurden beide Personen vorläufig festgenommen. Gegen den 22-jährigen Fahrer des Pkw wurde zudem ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Weyhe - Einschleichdiebstahl

Am Montagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein 83-jähriger Hausbewohner in Erichshof in der Bremer Straße unter dem Vorwand eine Katze zu suchen aus dem Haus gelockt. Ein weiterer Täter nutzte die Zeit und entwendete die Geldbörse des Bewohners aus dem Haus.

Stuhr - Reifen entwendet

Montagnacht gegen 02:30 Uhr wurden alle vier Alukompletträder eines auf einer Ladefläche eines Autotransporters stehenden Pkw entwendet. Dazu entnahmen zwei unbekannte Täter acht Pflastersteine aus der Pflasterung und bockten den Pkw auf der Ladefläche auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Weyhe - versuchter Einbruch in Bahnhofskiosk, ein Täter festgenommen

Montagnacht gegen 02:00 Uhr schlugen zwei männliche Jugendliche am Bahnhofsplatz in Weyhe die Scheibe des Bahnhofkiosks ein. Auf diesem Wege wollten sie sich Zutritt zum Kiosk verschaffen, um verschiedene Waren zu entwenden. Es konnte jedoch nichts erlangt werden. Einer der beiden Täter konnte gestellt und festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 16jährigen Intensivtäter aus Weyhe. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300EUR geschätzt.

