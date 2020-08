Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.08.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

30-jähriger Fahrzeugführer verursacht Unfall mit 2,12 Promille

Am Freitagabend kam es im Stadtgebiet Diepholz, gegen 23:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der 30-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Pkw rückwärts von seinem Grundstück fahren und touchierte dabei einen an der Straße geparkten Opel. Anschließend verlässt der Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Später kann der deutlich alkoholisierte Verursacher angetroffen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

PK Weyhe

Kompletträderdiebstahl in Brinkum-Nord

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr und entwendeten dort die Kompletträder von einem abgestellten PKW. Der entstandene Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitag Mittag kam es in Weyhe an der Kreuzung B6 / B322 / Angelser Straße, während dort die Lichtzeichenanlage außer Betrieb war, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 39-jähriger Mann aus Weyhe befuhr mit seinem Audi die B322 von Groß Mackenstedt in Richtung Leeste. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Mannes aus Oberursel, welcher die B6 mit seinem Daimler in Richtung Bremen befuhr. Es kam zu Zusammenstoß, bei welchem der 57-jährige leicht verletzt wurde. Der Audi geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und zerstörte einen Mast der Lichtzeichenanlage. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Trümmerteile flogen bei dem Zusammenstoß gegen den PKW eines 52-jährigen Mannes, welcher mit seinem Daimler an der Kreuzung hielt, so dass auch dieser beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am frühen Freitag Nachmittag kam es in der Harpstetder Straße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 34-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seiner Harley Davidson die Harpstedter Straße. Hinter ihm fuhr ein 37-jähriger Mann aus Harpstedt mit seinem Ford. Als der Motorradfahrer abbiegen wollte und deshalb abbremste, bemerkte dies der Harpstedter zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf den Motorradfahrer auf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.500 Euro geschätzt.

PK Syke Keine besonderen Vorkommnisse

PK Sulingen Keine besonderen Vorkommnisse

