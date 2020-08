Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Autofahrer bereits morgens mit fast 2 Promille unterwegs +++ Räuberischer Diebstahl in Sulinger Baumarkt +++ Leichtverletzte bei Unfällen in Syke und auf der B51 bei Bassum

Diepholz (ots)

Diebstahl einer Rüttelplatte in Diepholz

Am Dienstagnachmittag stellte der Inhaber einer Dienstleistungsfirma den Diebstahl einer Rüttelplatte von einer Baustelle in Diepholz, Maschstraße, fest. Unbekannte Täter schafften die Baumaschine vom Typ Wacker im Zeitraum vom Donnerstagabend bis Dienstagmorgen beiseite. Der Schaden wird mit ca. 3.500EUR beziffert. Für den Abtransport des Geräts wird eine größere Maschine erforderlich gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 zu wenden.

Trunkenheitsfahrt in Barnstorf

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr wurde ein 55-jähriger Diepholzer mit seinem Audi A4 in Barnstorf, Aldorfer Straße, angetroffen. Bei der Verkehrskontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest vor Ort ergab 1,97 Promille! Nach der Einleitung eines Strafverfahrens wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Räuberischer Diebstahl in Sulingen

Am 05.08.2020, 15.30 Uhr, versuchte ein 39-jähriger Sulinger in einem Baumarkt in Sulingen, Hasseler Weg, mehrere Gegenstände im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages zu entwenden. Nachdem der Täter von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, kam es zu einem Handgemenge und es gelang dem Täter unter Androhung eines Messerangriffes aus dem Baumarkt zu fliehen. Der Täter wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe von der Polizei angetroffen und eindeutig identifiziert. Nach durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Diebstahl in Sulingen

In der Nacht vom 05.08.2020 auf den 06.08.2020, etwa 21:30 Uhr bis 08:00 Uhr, wurden insgesamt fünf Außenmarkisen des Schuhgeschäftes Dreisinger in der Georgstraße entwendet, welche vor den Schaufenstern angebracht waren. Täterhinweise sind nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sulingen unter 04271/949-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin

Am 05.08.2020, gegen 14:40 Uhr, befährt eine 16-jährige Sykerin mit ihrem Fahrrad den Mittelweg in Syke in Fahrtrichtung Gesseler Straße. Vermutlich aufgrund körperlichen Unwohlseins übersieht die 16-Jährige einen ordnungsgemäß parkenden Pkw und kollidiert mit diesem. Am Pkw entsteht Sachsachen und die 16-Jährigen Fahrradfahrerin verletzt sich leicht.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 05.08.2020, gegen 19:25 Uhr, kommt es auf der B51/Ortsumgehung Bassum, Einmündung B61, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine 22-jährige Sulingerin beabsichtigt von der B51 auf die B61 einzubiegen. Dabei übersieht sie den entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten VW Golf eines 51-jährigen aus Twistringen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Die 22-jährige Unfallverursacherin, sowie der 51-jährige Twistringer werden bei dem Unfall leichtverletzt. Der Verkehr wurde durch die Beamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Sachschaden von ca. 10.000EUR ist entstanden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurden die Feuerwehr Bassum und die Straßenmeisterei alarmiert.

