Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Ballonfahrer entdeckt Flächenbrand +++ Einbruch in Ehrenburg +++ Diebstahl in Kirchweyhe

Diepholz (ots)

Aufmerksamer Ballonfahrer entdeckt Flächenbrand im Butzendorfer Moor

Am Dienstagabend meldet der Fahrer eines Heißluftballons einen Flächenbrand, den er bei einer Fahrt über das Moor im Bereich Ströhen-Butzendorf entdeckt habe. Die Feuerwehren aus Ströhen und Wagenfeld waren mit ca. 60 Kameraden angerückt. Sie konnten die Brandstelle lokalisieren und ablöschen. Die Feuerwehr suchte das angrenzende Waldgebiet mit einer Drohne nach weiteren Glutnestern ab. Weitere Brandherde konnten jedoch nicht festgestellt werden. Bzgl. der Brandursache hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus / Zeugenaufruf

In der Zeit von Do., 30.07.2020 22:00 - Di., 04.08.2020 22:30, verschafft sich bislang unbekannter Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Wohnhaus in 27248 Ehrenburg, Hauptstraße, und entwendete EDV Geräte im Wert von ca. 8.000EUR

Eierdiebstahl aus Legehennenfarm / Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 03.08.2020, 22.00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2020, 07.00 Uhr entwendete bislang unbekannter Täter aus einem Lagerraum einer Legehennenfarm in Ehrenburg, Hotzfelder Straße, ca. 1.500 Eier.

Entsorgung von Müll / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04.08.2020 wurden in Maasen, Berkeler Weidenweg, vier illegal entsorgte Müllsäcke am Wegesrand mit Restmüll und Glas festgestellt.

In allen drei Fällen bitte die Polizei Sulingen um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04271/949-0.

Kirchweyhe - Einschleichdiebstahl

Am Dienstagnachmittag zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr hielt sich die 78-jährige Bewohnerin in der Scharmarsch in Kirchweyhe in ihrem Vorgarten auf. Ein unbekannter Täter gelangte durch die Kelleraußentreppe in das Wohnhaus und durchsuchte zwei Räume. Dabei nahm er Bargeld und Schmuck an sich und verließ das Haus durch die Eingangstür. Der Sachschaden beträgt ca. 900EUR. Die Geschädigte wurde nicht verletzt, erlitt jedoch unter Schock.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Bassum

Am Dienstagvormittag ist der Polizei ein junger Mann (20 Jahre) aus Bassum aufgefallen, der mit seinem Kleinkraftrad die Wilhelm-Rohlfs-Straße in Bassum mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 70 km/h befahren hat. Bei einer Kontrolle konnte der 20jährige lediglich eine Prüfbescheinigung für Mofas von bis zu 25 km/h vorlegen. Ermittlungen haben ergeben, dass das Kleinkraftrad nicht gedrosselt war. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Alkohol am Steuer in Syke

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf der B6 in Syke gegen 03:10 Uhr ein 50jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW durch Beamte der Polizei Syke kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wird eine Alkoholbeeinflussung bei dem Mann festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,02 Promille ergeben. Neben der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt erwartet den Mann nun ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PHK Peter Barg



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell