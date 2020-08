Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Unfälle im Bereich Sulingen und Syke +++ Diebstahl in Bassum +++

Verkehrsunfälle in Sulingen

Am Montagmittag wollte ein 81jähriger aus Affinghausen mit seinem PKW die Nienburger Str. in Sulingen aus der Parkstraße kommend überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 76jährigen aus Sulingen. Bei dem Zusammenstoß wurden die PKW beschädigt. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ca. 4.000EUR Sachschaden.

Ebenfalls gegen Montagmittag wollte ein 72jähriger aus Sulingen seinen PKW aus einer Parklücke auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Sulingen rückwärts ausparken. Dabei übersah er eine 73jährige aus Mellinghausen, die hinter dem PKW queren wollte. Bei dem anschließenden Sturz brach sich die Fußgängerin das Handgelenk. Sachschaden entstand nicht.

Viel Glück hatte am Sonntagabend ein 20jähriger Führerscheinneuling aus Bruchhausen-Vilsen, der mit seinem Motorrad die Hoyaer Straße in Mellinghausen in Richtung Sulingen befuhr. In einer aufgrund des Pflanzenbewuchs absolut uneinsichtigen Rechtskurve verliert er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfährt die Gegenfahrbahn und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Am Krad entsteht ein Schaden von ca. 1.000EUR. Der Fahrer wird mit einer Fraktur der linken Hand in das Krankenhaus Sulingen verbracht. Zum Zeitpunkt des Unfalles wurde die Straße stark durch landwirtschaftliche Fahrzeuge frequentiert, so dass man von Zufall oder mehr als Glück sprechen kann, dass in diesem Moment kein Verkehrsteilnehmer entgegenkam.

Bassum - Zaun gestohlen

Am letzten Wochenende wurden in der Bassumer Lindenstraße von einem Grundstück zwei grüne Metallzaunelemente eines Gitterzaunes abgeschraubt und ein grüner Metallpfosten ausgegraben und entwendet. Dieser dreiste Diebstahl muss in der Zeit von Samstag 17.00 Uhr bis Sonntag 17.00 Uhr passiert sein. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei in Bassum (0 42 41) 80 29 10 anzurufen.

Bruchhausen-Vilsen - Trunkenheit im Verkehr

Ein 54jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen ist am Montag gegen 18.00 Uhr in der Schloßstraße in seinem PKW kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Somit wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren wurde eingeleitet.

Syke - erneut Radfahrer an der Herrlichkeit angefahren

Ein 66jähriger Syker ist am Montagmorgen gegen 10.40 Uhr auf dem Fahrradweg auf Höhe der Ausfahrt eines Schnellrestaurants von einem PKW erfasst worden. Eine 42jährige Gödestorferin wollte den Parkplatz verlassen und kollidierte beim Queren des Radweges mit dem Fahrradfahrer, der in Richtung Barrien unterwegs war. Er stürzte beim Zusammenprall und verletzte sich, sodass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

