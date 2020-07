POL-DH: Lembruch - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Polizeiinspektion Diepholz

Am 31.07.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in Lembruch auf der Wagenfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger aus Lembruch befährt mit seinem Trecker die Wagenfelder Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld. Ein 49-Jähriger aus Damme fährt mit seinem Pkw hinter diesem. Der 54-Jährige beabsichtigt nach links abzubiegen. Im selben Moment setzt der 49-Jährige mit seinem Pkw zum Überholen an. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß zwischen Trecker und Pkw. Der 49-Jährige aus Damme wird in ein Krankenhaus verbracht. Dort erliegt dieser seinen schweren Verletzungen. Der 54-jährige Treckerfahrer bleibt unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 50000EUR beziffert.

