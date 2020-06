Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann mit Platzwunde aufgefunden - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Dienstagmorgen (23.06., 09.15 Uhr) wurde die Polizei über einen schlafenden Mann am Busbahnhof in Versmold informiert. Als der Mann durch die Polizeikräfte angesprochen wurde, berichtete er von einer Auseinandersetzung am Montagabend am Busbahnhof mit einem Mann, welcher wiederrum Streit mit einer Frau hatte. Der 36-Jährige schlief während des Gesprächs immer wieder ein, war alkoholisiert und wirkte benommen. Der Versmolder wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Weitere Angaben zu dem streitenden Pärchen und der angegebenen Auseinandersetzung mit dem 36-Jährigen Mann können nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat ein streitendes Pärchen beobachtet. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

