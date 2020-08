Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Polizeieinsatz am Steller See aufgrund von Verstößen gegen Hygienebeschränkungen +++

Diepholz (ots)

Samstagmittag kam es im Bereich des Campingplatzes am Steller See in Stuhr zu einem größeren Menschenauflauf. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen drängten sehr viele Personen auf das Gelände im Naherholungsgebiet.

Gegen 12:10 Uhr ersuchte der Betreiber um polizeiliche Unterstützung, da der Campingplatz nun bereits überfüllt sei, eine größere Gruppe von ca. 200 Personen sich aber dennoch nicht abweisen lassen wolle.

Da die Stimmung angeblich aggressiv sei wurden mehrere Streifenwagen entsandt.

Vor Ort konnte die Lage durch aufklärende Gespräche (u.a. auch durch Lautsprechereinsatz) und die Erteilung von Platzverweisen beruhigt werden. Die meisten Personen folgten den polizeilichen Weisungen.

Einige Personen drangen dennoch über Zäune auf das Gelände. Sie wurden aufgehalten und nach Einleitung von Strafverfahren wegen Hausfriedenbruch endgültig vom Gelände verwiesen.

Zu weiteren Störungen kam es im Anschluss nicht mehr.

