Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Traktorgespann brennt aus, Unfall bei Fahrausbildung

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Traktor überhitzt und brennt aus

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit einem Fendt-Traktor und einem angehängten mit Holzstämmen beladenen Rückewagen die K2635 in Richtung Nestelberg. Beim Befahren der dortigen Steigung überhitzte vermutlich der Motor der Landmaschine und fing Feuer. Die Zugmaschine brannte komplett aus, der Rückewagen und die Ladung teilweise. Das Feuer beeinträchtigte auch die Fahrbahn und eine angrenzende Böschung. Die Feuerwehr Sulzbach-Laufen war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Die K2635 war bis kurz nach 22:30 Uhr für die Lösch und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. An dem Gefährt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der Schaden an der Fahrbahn und der Böschung beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro.

Ilshofen: Unfall während Fahrausbildung

Während der Fahrschulausbildung kam es am Mittwochmorgen gegen 10:40 Uhr zum Unfall zwischen einem 18-jährigen Fahrschüler und einem 43-jährien Fahrlehrer. Die beiden waren jeweils auf einem Honda-Motorrad auf der L1037 in Richtung des Autobahnzubringers bei Wolpertshausen unterwegs. Dabei überholte der 43-Jährige den 18-Jährigen. Als der 43-Jährige wieder einscheren wollte, kam es zur Kollision der beiden Motorräder. Der 18-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

