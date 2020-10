Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtet

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, dem 30.09.2020 ereignete sich zwischen 15:20 Uhr und 15:40 Uhr auf dem LIDL Parkplatz in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender dunkelblauer VW Scirocco beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten PWK liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

