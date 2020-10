Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an Bushaltestelle

Idar-Oberstein (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum zwischen dem 14.09.20 und 20.09.2020 eine Bushaltestelle in der Saarstraße in Idar-Oberstein beschädigt. Hierbei wurde ein seitliches Glaselement des Unterstandes eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

