Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Karlsruhe (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 36 in Höhe Neureut sucht die Polizei Zeugen. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der B 36 in Richtung Karlsruhe. In Höhe Neureut kam ein weißer Mercedes mit gesetztem linken Blinker und Lichthupe angefahren. Der 23-Jährige wechselte daraufhin auf den rechten Fahrstreifen. Der Fahrer des Mercedes setzte sich daraufhin vor den Pkw des 23-Jährigen und bremste plötzlich ohne Grund stark ab. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer stark bremsen und auf den Seitenstreifen ausweichen. Der Mercedesfahrer wechselte dann auf den linken Fahrstreifen, fuhr neben dem 23-Jährigen her und lenkte seinen Pkw mehrfach nach rechts. Wiederum musste der BMW-Fahrer ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Bei Rotlicht an der Ampelanlage in Neureut hielt der Mercedesfahrer dann auf den rechten Fahrstreifen neben dem 23-Jährigen an. Bei Grünlicht bespuckte er dessen Pkw und fuhr davon. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

