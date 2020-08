Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 66-Jähriger mit Messer bedroht

Karlsruhe (ots)

Der sehbehinderte 66-Jährige ging Mittwoch gegen 05.15 Uhr mit seinem Hund in der Waldstadt spazieren. Als er an der Haltestelle Eichbäumle vorbeiging, wurde er von zwei, dort sitzenden Männer angesprochen, die Handy, Geld und Zigaretten forderten. Als er den Männern mitteilte, dass er in Ruhe gelassen werden möchte, wurde er von einem der Täter mit einem Messer bedroht. Daraufhin händigte der 66-Jährige den Tätern Zigaretten aus. Die Täter gingen dann in Richtung Stadt davon.

Die Täter wurden beide als ca. 170 cm groß, mit dunklerem Teint, dunkler Kleidung und kräftiger Figur beschrieben. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf die Gesuchten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-555 in Verbindung zu setzen.

