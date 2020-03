Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lagerraum aufgebrochen

Beute machten Unbekannte die vergangenen Tage in Ulm.

Zwischen Samstag 17 und Montag 14 Uhr gelangten Unbekannte in ein Gebäude am Oberer Eselsberg. An einem Lagerraum hebelten sie eine Tür auf. Dort fanden sie Hygieneartikel und nahmen sie mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter.

