Polizei Mönchengladbach

POL-MG: schwerer Verkehrsunfall - Rollerfahrer übersieht beim Wenden nachfolgenden Pkw

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am Freitag, 17.04.2020, gegen 16.12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Reststrauch, bei dem ein 69jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Der 69Jährige befuhr zur Unfallzeit mit seinem Roller den Reststrauch in Fahrtrichtung Rheydt. Etwa in der Höhe zum Geistenbecker Feld hielt er seinen Roller am rechten Fahrbahnrand an. Nach einem Gespräch mit der Fahrzeugführerin des ihm nachfolgenden Pkw bestieg er wieder seinen Roller. Er fuhr an und wendete vor dem genannten Pkw, um in Richtung Wickrath zurück zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52jähriger Mann aus Rheydt mit seinem Pkw Ford den Reststrauch gleichfalls in Fahrtrichtung Rheydt. Vor ihm fuhr der 69Jährige vom rechten Fahrbahnrand los, ohne auf den in gleicher Richtung fahrenden, nachfolgenden Verkehr zu achten.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beim Aufprall wurde der 69Jährige schwer verletzt und nach Erstversorgung einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Reststrauch zwischen den Einmündungen Steinfelder Straße und Taunusstraße gesperrt. Diese Maßnahmen wurden um 17.10 Uhr aufgehoben. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell