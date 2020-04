Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeuge hilft bei rascher Aufklärung eines Paketdiebstahls

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 17. April, am Mittag in Rheydt entscheidend bei der raschen Aufklärung eines Paketdiebstahls geholfen.

Der Zeuge hatte gegen 12 Uhr im Bereich Friedrich-Ebert-Straße / Bachstraße beobachtet, wie eine männliche Person ein Paket von der Sackkarre eines Paketboten nahm und damit wegging, während der Bote gerade ein anderes Paket auslieferte.

Der Zeuge informierte den Paketboten über seine Beobachtung. Und während sie noch miteinander im Gespräch waren, tauchte der Unbekannte wieder in der Nähe des Tatortes auf, hatte aber das Paket nicht bei sich. Angesprochen auf den Diebstahl, bestritt der Mann die Vorwürfe und ging weiter.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckten alarmierte Polizeibeamte eine Person, auf welche die Beschreibung zutraf, im Bereich Mühlenstraße / Wilhelm-Strater-Straße. Der Mann gab zu, das Paket entwendet und es in einem kaputten Schaukasten an der Paulstraße versteckt zu haben. Dort fanden die Beamten das Paket ... aufgerissen und leer - bis auf eine Bestellübersicht, die auf Arzneimittel als Paketinhalt hinwies. Diese entwendeten Arzneimittel händigte der Beschuldigte schließlich den Polizisten aus.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige aus Mönchengladbach entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahl. (ds)

