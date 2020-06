POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 26.-27.06.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Körperverletzung

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr gerieten auf der Lönsstarße in Lastrup ein Fußgänger und der Fahrer eines PKW aneinander. Nachdem der 55-jährige Fußgänger aus Lastrup den PKW-Fahrer angesprochen hatte, er möge nicht so schnell fahren, stieg dieser mit seinem Beifahrer aus und es kam zum Streitgespräch. In dessen Verlauf schlug der Fahrer dem Fußgänger mit der Faust gegen den Brustkorb. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall, welche Angaben zum PKW oder den Personen machen können.

Molbergen/Dwergte - Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 18:00 Uhr am Badesee Landal in Dwergte. Hierbei griff ein bislang unbekanntes Mädchen die beiden 18 und 20-jährigen Opfer aus Cloppenburg grundlos an. Eine der Frauen wurde dabei leicht am Unterarm verletzt. Der hinzukommende Vater des Mädchens griff schließlich ebenfalls die beiden Opfer an. Vater und Tochter entkamen unerkannt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Löningen - Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Samstag, dem 20.06. bis Freitag, dem 26.06. kam es in Löningen an der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus, welches sich derzeit im Bau befindet. Der oder die Täter überwanden zunächst einen Zaun und schlugen anschließend mehrere Glaselemente der Haustür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendeten sie hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von ca. 1500 Euro.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, dem 23.06. bis Freitag, dem 26.06. wurden durch unbekannte Täter die Windschutzscheibe und die Ölwanne eines an der Straße Hüllen in Garrel abgestellten Audi beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht hier Zeugen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 17-jährigen Cloppenburger auf der Gimpelstraße in Cloppenburg. Dieser konnte für das durch ihn geführte Kleinkraftrad keine Fahrerlaubnis vorweisen, sodass ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der 17-Jährige an seine Mutter übergeben wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag gegen 14:10 Uhr am Alten Emsteker Weg in Cloppenburg. Ein auf dem Parkplatz der Firma Kampsen abgestellter Opel Astra wurde hierbei durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich anschließend nicht um den entstandenen Schaden an dem PKW und entfernte sich unerkannt. Die Polizei sucht in dieser Sache nach Zeugen, die Hinweise auf den PKW oder den Verursacher geben können. Der Schaden am Opel wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag gegen 14:0 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Garrel an der Varrelbuscher Straße. Ein 21-jähriger Garreler beabsichtigt, mit seinem BMW von der Industriestraße auf die Varrelbuscher Straße nach links aufzubiegen und übersieht dabei die für ihn von links kommende 28-jährige Garrelerin, die mit ihrem Opel in Richtung Cloppenburg fährt. Es kommt zum Zusammenstoß. Dabei werden die 28-jährige und ein 8-jähriges Mädchen aus Garrel, die mit in dem Opel sitzt, leicht verletzt. An den PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

