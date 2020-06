Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg vom 26.06.2020

Cappeln, OT Nutteln - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen und Trunkenheit im Verkehr -

Am Freitag, 26.06.2020, gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 38-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW, Hyundai, die Stapelfelder Straße aus Richtung Sevelten kommend Richtung Stapelfeld. Ein 64-jähriger aus Cappeln beabsichtigte mit seinem PKW, Ford, die Stapelfelder Straße aus Richtung Ziegelhofstraße kommend in Richtung Kastanienallee geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW Hyundai, in dem sich zum Unfallzeitpunkt noch zwei Kinder, im Alter von 7 und 10 Jahren, befanden. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die drei Insassen des PKW Hyundai zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

