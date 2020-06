Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei des Oberbergischen Kreises - #polsiwi

Siegen (OT Langenholdinghausen) (ots)

Nach Vergewaltigung, Raub, Einbrüchen und Computerbetrug fahndet die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises auch im hiesigen Raum.

In Langenholdinghausen war der Tatort eines Einbruchs in einen Pferdestall, den der Täter vermutlich mehrfach aufgesucht hat. Bei dem am 5. Juni 2019 begangenen Einbruch konnte die Siegener Polizei DNA-Spuren an einer zurückgelassenen Taschenlampe sichern, wodurch eine Verknüpfung zu den zuvor genannten Taten hergestellt werden konnte.

Hier der Link zur OTS-Meldung der Kollegen aus Gummersbach:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4615135

Hinweise nimmt die Kripo in Siegen unter der Rufnummer 0271-7099-0 entgegen.

