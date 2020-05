PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 24.05.2020

Hofheim (ots)

1. Brand einer Gartenhütte, Hattersheim am Main, Stettiner Straße, 24.05.2020, 01:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in der Stettiner Straße in Hattersheim am Main ein Brand einer Gartenhütte. Die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei waren mit mehreren Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Gartenhütte stand in Vollbrand und brannte komplett nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohngebäude wurde durch die Feuerwehr allerdings verhindert. Trotzdem entstand an dem nebenstehenden Wohnhaus leichter Sachschaden. Das Wohnhaus wurde für den Zeitraum der Löscharbeiten evakuiert. Eine Person, welche den Brand löschen wollte, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol, Hofheim am Taunus, L3018, 23.05.2020, 14:25 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es auf der L3018 in Hofheim am Taunus zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein 49-Jähriger Mann aus Frankfurt am Main kam mit seinem Fahrzeug nach einer Kurve auf der L3018 nach rechts von der Fahrbahn ab, kreuzte anschließend die Fahrbahn und kollidierte danach mit einem Baum. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Der 49-Jährige Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Außerdem wurde bei dem Autofahrer Alkohol im Atem festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch den Verkehrsunfall wurde der Verkehr nicht beeinträchtigt.

Gefertigt i.A. Döbbel, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell