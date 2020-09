Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, um 02:15 Uhr, haben unbekannte Täter an der Aloys-Weddeling-Straße und auf dem Hellweg an insgesamt sechs Fahrzeugen die Seitenspiegel beschädigt. Ein Zeuge hatte mehrfach zu dem Zeitpunkt laute Geräusche gehört.

Am Sonntag, gegen 03:15 Uhr, beschädigten Unbekannte den linken Außenspiegel eines Auto an der Straße Brüggenpoth im Stadtteil Polsum. Ob diese Tat zu der Serie dazu gehört, ist unklar.

Insgesamt entstand etwa 2.500 Euro Sachschaden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

