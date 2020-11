Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Wohnungen

Inden/NörvenichInden/Nörvenich (ots)

Zwei Einbrüche in private Wohnräume nahm die Kriminalpolizei am Wochenende auf.

Als die Bewohnerin eines Hauses in der Straße "Am Schmittenberg" in Inden-Lucherberg am Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr die Räume im Erdgeschoss betrat, stellte sie fest, dass die Haustür einen Spalt offen stand. Die Tür wies zahlreiche Hebelspuren auf. Außerdem musste sie feststellen, dass diverse Behältnisse im Erdgeschoss geöffnet oder durchwühlt waren. Sie selber hatte die Nacht im Obergeschoss geschlafen und nichts Verdächtiges mitbekommen. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet.

Zwischen 09:30 Uhr am Samstag und 14:00 Uhr am Sonntag drangen bislang Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kreuzberg" in Nörvenich ein. Der oder die Täter gelangten nach Übersteigen eines Zaunes an die Rückseite des Hauses und hebelten dort die Terrassentür der Wohnung auf. Die Räumlichkeiten wurden nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen fielen den Dieben mehrere Münzsammlungen in die Hände.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

