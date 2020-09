Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Spurwechsel Unfall verursacht und weiter gefahren - Zeugen gesucht

Kaiserslautern, BAB 6 (ots)

Am Samstagmorgen gegen kurz vor acht Uhr soll der Fahrer eines silberfarbenen SUV auf der Richtungsfahrbahn Mannheim zwischen Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern beim Wechsel des Fahrstreifens einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der SUV - Fahrer soll beim Wechsel vom ganz rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen einen dort fahrenden Renault übersehen haben. Um einem Zusammenstoß auszuweichen wechselte der Renault-Fahrer abrupt nach links, kam dadurch ins Schleudern und kollidierte mit einem BMW, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Am Renault und BMW entstand Sachschaden von ca. 6000 EUR. Der flüchtige SUV dürfte unbeschädigt sein. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang gegen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

Telefon: 0631 3534-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell