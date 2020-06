Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Kartung - Einbruch verhindert

Sinzheim, Kartung (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen dürfte es in der Nacht auf Montag zu verdanken gewesen sein, dass noch unbekannte Einbrecher kurz nach Mitternacht bei einer Firma in der Straße "In den Sangen" ohne Beute das Weite suchen musste. Der Mann beobachtete gegen 0:35 Uhr, wie drei Männer gewaltsam an einem Rolltor hantierten, weshalb er anschließend die Polizei verständigte. Nach dem Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden war das Trio zwar bereits mit einem Pkw mit mutmaßlich französischer Zulassung geflüchtet, dafür mussten sie jedoch ein weiteres Tatfahrzeug zurücklassen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte der zurückgelassene Wagen zuvor in Baden-Baden Oos entwendet worden sein. Möglicherweise kann das sichergestellte Fahrzeug den Beamten Rückschlüsse auf die möglichen Täter liefern. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell