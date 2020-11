Polizei Düren

POL-DN: Brand in Kleingartenanlage

DürenDüren (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagabend zum Brand einer Gartenlaube aus.

Kurz vor Mitternacht ging die Meldung ein. Zeugen hatten Feuerschein aus Richtung der Kleingartenanlage "Im Rossfeld" gesehen und die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand eine Gartenlaube, die an einem Fußweg in Richtung Breslauer Straße steht, in Brand. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Hinweise auf die Brandursache ergaben sich in der Nacht nicht. Der Brandort wurde am Dienstagmorgen durch die Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach Auswertung der Spurenlage ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Zeugen, die im Umfeld der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell