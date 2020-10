Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Hille, Espelkamp, Bad OeynhausenHille, Espelkamp, Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Hauptstraße in Oberlübbe kollidierten am Freitagmittag zwei Fahrzeuge frontal. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Behandlung konnten die Rettungskräfte bei einem 70-jährigen Espelkamper nur noch den Tod feststellen. Warum der Senior unvermittelt in den Gegenverkehr geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 13.05 Uhr war bei der Polizei der Notruf eingegangen, dass in der Oberlübber Ortsdurchfahrt ein Pkw sowie ein Klein-Lkw mit Pritsche frontal zusammengestoßen waren. Neben der Polizei wurden ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt.

Anhand ersten Zeugenhinweise sowie vorbehaltlich weiterer Ermittlungen befuhr der Espelkamper mit seinem Ford die Hauptstraße aus Richtung Siebenackern kommend in Richtung Eickhorst. Hierbei geriet er eingangs einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW Crafter zusammen, an dessen Steuer ein 42-Jähriger aus Bad Oeynhausen saß. Während für den Senior jede Hilfe zu spät kam, wurde VW-Fahrer dem Klinikum Minden zugeführt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe band die örtliche Feuerwehr ab. Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell