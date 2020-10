Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Fahrraddieb per Foto gesucht

Bild-Infos

Download

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

Mithilfe eines Fotos hofft die Polizei Minden auf die Spur eines Fahrraddiebes zu kommen. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 24. September gegen 16.10 Uhr vom Hinterhof eines Hauses an der Meißener Straße in Porta Westfalica-Neesen ein E-Bike im Wert von 2.800 Euro gestohlen zu haben.

Dabei entstand das Bild, welches die Polizei aufgrund eines richterlichen Beschlusses jetzt veröffentlichen darf. Bei dem beigen Rad handelt es sich um das Modell Urbanica R8 des Herstellers Hercules.

Hinweise zur Identität und zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Diebes sowie zum Verbleib des Rades werden von der Polizei Minden-Lübbeckeerbeten unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell