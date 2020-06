Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanlage löste auf der Straße "Am Voshövel" aus

Schermbeck (ots)

In einem Hotelbetrieb auf der Straße Am Voshövel, kam es am Pfingstmontag gegen 17:57 Uhr zu einer automatischen Brandmeldung.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, erkundete ein Trupp unter Atemschutz den ausgelösten Bereich. Hier konnte man keine Feststellung machen. Vermutlich wurde der Alarm durch Dampf von einem Konvektomaten ausgelöst. Fahrzeuge, die sich noch auf der Anfahrt befanden, konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen.

Die Einsatzstelle wurde gegen 19:10 Uhr an den Betreiber und einer Sicherheitsfirma übergeben.

