Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrugsversuch scheitert: Senior (84) sollte Geld an Unbekannten übergeben

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Unbekannte haben in Bad Oeynhausen versucht, einen 84-jährigen Senior um mehrere Hundert Euro zu betrügen. Der Rentner hatte am Mittwoch mehrere Anrufe eines ihm unbekannten Mannes erhalten.

Dieser sprach am Telefon auffällig leise und undeutlich. Der Anrufer forderte den 84-Jährigen auf, Geld zu bezahlen. Die Summe solle noch am heutigen Tage von dem Fahrer eines Transportes abgeholt werden, so der Unbekannte weiter. Bei dem Versuch des 84-Jährigen, sich das Geld zu leihen, kippte der Fall auf und die Polizei wurde hinzugezogen. Die erneut ihren Rat, auf derartige Forderungen von Unbekannten niemals einzugehen. Vielmehr sollte das Telefonat sofort beendet und umgehend die Polizei über den Notruf 110 informiert werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell