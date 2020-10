Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brandstiftung: Unbekannter versucht Kleintransporter anzuzünden

MindenMinden (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr versucht, einen an der Grille abgestellten Kleintransporter mit Benzin in Brand zu setzen. Zeugen waren auf den Mann aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Den Erkenntnissen der Beamten zufolge hatte der Unbekannte an einer Stelle des Fiat Ducato Benzin ausgegossen und angezündet. Durch den Feuerschein waren Anwohner auf den Brand aufmerksam geworden. Als diese den Mann von einem Fenster aus ansprachen, lief die Person davon. Die Flammen erloschen nach Einschätzung der Beamten offenbar schnell, sodass der Wagen nahezu unbeschädigt blieb. Einen am Fahrzeug aufgefunden Benzinkanister stellten die Einsatzkräfte sicher.

Laut den Zeugen soll der Mann circa 1,80 Meter groß sein, lange Haare und einen Vollbart haben. Bekleidet war er mit einer roten Mütze, einer grünen Weste und einem grauen Sweatshirt. Hinweise zu dem Gesuchten werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon (0571) 8866-0.

