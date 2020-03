Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Einbruchsversuch in Vereinsheim

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Dienstag, auf Mittwoch 10./11.03.2020, wurde erneut versucht in ein Vereinsheim in der Pestalozzistraße einzudringen. Beim Aufhebeln der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.- Euro. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.03.2020, hatten unbekannter Täter versucht in das Vereinsheim einzudringen.

