Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerlastverkehrskontrolle Hochstadt (Pfalz): 11.03.2020

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 11.03.2020 wurden durch Beamte der Polizeidirektion Landau sowie der Zentralen Verkehrsdienste der Polizei Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf der B272 auf Höhe von Hochstadt (Pfalz) durchgeführt. Es wurden rund zwei Dutzend Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei mussten 4 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, da die Fahrzeuge die zulässige Gesamthöhe überschritten. Bei einem Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben werden. Weiterhin wurden bei vier Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Da sich vier Fahrer nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten hielten, müssen auch diese mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Aufgrund des hohen Niveaus an Beanstandungen werden durch die Polizei auch weiterhin regelmäßig entsprechende Kontrollen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell