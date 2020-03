Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim - Rülzheim: Einbruch in Einkaufsmarkt

Rülzheim (ots)

Zur vorläufigen Festnahme von drei Einbrechern kam es am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in Rülzheim. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 17, 18 sowie 19 Jahren gelangten über eine aufgehebelte Tür in das Gebäude und stellten das Diebesgut zum Abtransport bereit. Durch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Landau sowie der Polizeidirektion Ludwigshafen konnten die Täter noch vor Ort festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen, da keine Haftgründe vorlagen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Minderjährige wurde von seinem Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell