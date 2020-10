Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Einbruch in Wez-Markt: Polizei bittet um Hinweise

MindenMinden (ots)

Am späten Dienstagabend ist die Polizei gegen 23.45 Uhr über einen Einbruch in den Wez-Markt an der Lübbecker Straße informiert worden. Unbekannte hatten zunächst ein Loch in die Eingangstür des Blumengeschäftes geschlagen, hatten ein weiteres Loch in eine Wand des Tabak- und Lottogeschäftes gestemmt und wollten offenbar im weiteren Verlauf an einen im Gebäude befindlichen Tresor gelangen.

Die hinzugerufenen Beamten der Kriminalwache sicherten die Spuren und vermuten, dass der ausgelöste Alarm die Kriminellen verscheucht haben dürfte, bevor diese sich an dem Tresor hätten zu schaffen machen können. Ob möglicherweise andere Gegenstände entwendet wurden, konnte in der Nacht nicht abschließend geklärt werden. Ebenso unklar ist, ob die Flüchtigen ein Fahrzeug benutzten. Hinweise werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon (0571) 8866-0.

