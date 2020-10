Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ahndet diverse Verkehrsverstöße

Bad Oeynhausen (ots)

Die Polizei hat bei Kontrollen in Bad Oeynhausen am Freitag diverse Verkehrsverstöße geahndet. So mussten allein 15 Fahrzeugführer ein Verwarnungsgeld bezahlen, da sie das Durchfahrtverbot an der Tannenbergstraße missachteten.

Am frühen Abend fiel den Einsatzkräften zudem ein 15-jähriger Rollerfahrer auf, der mit seinem Sozius auffällig schnell die Bahnhofstraße entlang fuhr. Mithilfe eines Rollenprüfstandes stellten die Beamten fest, dass das Zweirad bis zu 65 Stundenkilometer schnell ist. Auf Vorhalt räumte der 15-Jährige Manipulationen an dem Roller ein. Den dafür erforderlichen Führerschein besitzt er jerdoch nicht. Da bei dem Jugendlichen weiterhin der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmittel bestand, wurde ihm im Beisein seiner Mutter auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Auf den 15-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Im Verlauf der bis in die frühen Morgenstunden erfolgten Überprüfungen der Beamten des Verkehrsdienstes und der Wache fielen auch zwei 31 und 32 Jahre alte Autofahrer aus Bad Oeynhausen und Herford auf. Bei ihnen besteht jeweils der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

